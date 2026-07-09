مسؤول أمريكي: الجيش لا ينفذ حاليا أي ضربات في إيران

أعلن مسؤول أمريكي، الخميس، أن جيش بلاده لا ينفذ حاليا أي ضربات في ، بعد تفجيرات وقعت جنوب شرقي البلاد.



ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي، " لا ينفذ حاليا أي ضربات في ". وأضاف مسؤول أمريكي آخر وفق قناة "الجزيرة"، "القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية". وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء الخميس، بدوي انفجارات عدة جنوب شرقي إيران.