روسيا تؤكد ضرورة حل النزاع حول إيران باتفاق

قال وزير الخارجية الروسي ، اليوم الخميس، إنه يجب حل النزاع حول من خلال اتفاقيات تعكس مصالح جميع الأطراف.

وأضاف للصحفيين في ختام زيارته إلى موزمبيق: "لدينا موقف مشترك فيما يتعلق بالأحداث المحيطة بإيران، وفي ، وعلى نطاق أوسع، في منطقة ".

ولفت "نحن ننطلق من أنه لا بد من حل هذا النزاع. ولا يمكن حله إلا من خلال اتفاق يعكس مصالح جميع الأطراف - ليس فقط وجيرانها والولايات المتحدة، بل جميع الدول التي تعاني، بشكل أو بآخر، من التأثير السلبي للوضع الراهن على الاقتصاد العالمي".



يشار الى أن العلاقات بين وطهران شهدت تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.