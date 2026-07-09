دوي انفجارات عدة جنوب شرقي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بدوي انفجارات عدة جنوب شرقي .



وقالت ، "انفجارات في كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي "، مضيفة "دوي 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجغادك الإيرانيتين".

وأضافت الوكالة "انفجارات في مدينة عباس جنوبي إيران".

من جانبه، قال محافظ بوشهر الإيرانية، "نحقق في أسباب الانفجارات في بوشهر وجغادك إن كانت ناجمة عن دفاعات جوية أو مقذوفات معادية".

الى ذلك، قال التلفزيون الإيراني، "لا انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك حتى هذه اللحظة".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.