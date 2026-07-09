سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة

أعلنت ، اليوم الخميس، عن اعتقال الخلية المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق.

وقال السوري، "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق أصبحت في قبضة السلطات".



وأضاف "سنكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات".

وشهدت ، أول أمس الثلاثاء، انفجارين قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي في العاصمة دمشق.