سنبقى بلبنان.. نتنياهو: الحرب لم تنته بعد فكلما سقط محور تشكل آخر

وذكر الإسرائيلي أنه كلما سقط محور تشكل آخر.وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان طالما كان ذلك ضروريا وطالما تطلب الحفاظ على أمن البلدات في الشمال.وصرح نتنياهو بأن اللحظة التي أبلغ فيها بأن طياري يهاجمون في كانت واحدة من أكثر اللحظات إثارة وتأثرا في حياته.وأشار إلى أن سماء الشرق الأوسط شهدت نشاطا غير مسبوق خلال العام الماضي وخاصة العمليتين الناجحتين اللتين شنهما الجيش الإسرائيلي ضد إيران.وأوضح نتنياهو أنه لولا تحرك إسرائيل لكانت إيران قد امتلكت أسلحة نووية، مشيرا إلى أن النظام الإيراني تلقى ضربة قاسية للغاية.وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن سياستهم واضحة سواء باتفاق أو بدونه، لن تمتلك إيران أسلحة نووية.ولفت في تصريحاته إلى أن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي ركن أساسي من أركان ومفتاح للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.