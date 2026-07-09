لبنان وإسرائيل ينتقلان إلى مرحلة تنفيذ "اتفاق الإطار"

وأضاف المسؤول أن اجتماع يشكل جلسة مغلقة تتيح للحكومتين إحالة الملف إلى الفرق الفنية، التي ستتولى العمل على جميع القضايا المنصوص عليها في اتفاق الإطار.وأوضح أن العمل في المنطقة التجريبية الأولى سيبدأ خلال أيام فيما يجري حاليا تحديد مناطق تجريبية إضافية ووضع الخطط اللازمة لها.وأشار المسؤول إلى أن "سنتكوم" تتولى التنسيق مع وإسرائيل لدفع عملية التنفيذ قدما.وتابع قائلا: "سنبدأ قريبا التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة على استعادة سيادتها بشكل فعّال في هذه المناطق، وفي مختلف أنحاء البلاد".وفي الـ 26 من يونيو 2026، وقعت ولبنان برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" عقب جولة خامسة من المفاوضات في تكللت بالنجاح.