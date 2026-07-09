الجيش الأمريكي: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز

اعتبر ، أن لا تسيطر على

وقالت ، "ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور هرمز غير مسموح به إلا بمسارات تحددها كاذب"، مضيفة " لا تسيطر على ".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.