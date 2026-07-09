"وول ستريت جورنال": إيران استعادت قدراتها الدفاعية بمضيق هرمز

أفادت صحيفة " جورنال"، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، بأن استعادت قدراتها الدفاعية في منطقة مع بداية سريان وقف إطلاق النار في أبريل.

وكانت ⁠القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات استهدفت ما يقرب من 80 إلى 90 موقعا عسكريا داخل الأراضي الإيرانية، واصفة إياها بأنها رد على الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في .

من جانبه، أعلن الإيراني عن شن ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك قواعد في والكويت.



وذكرت الصحيفة أن وجه ضربات على أهداف، بما فيها القريبة من مضيق هرمز.



وقالت WSJ: " منذ ذلك الحين (منذ لحظة وقف إطلاق النار الماضية)، استعادت قدراتها العسكرية في هذه المنطقة...، على سبيل المثال، عبر نقل رادارات صغيرة محمولة".



ونوهت الصحيفة في مقالتها بأن إيران انتشلت من تحت الأنقاض وأصلحت مئات الصواريخ ومنصات الإطلاق التي تضررت خلال الهجمات الأمريكية قبل وقف إطلاق النار.



ووفقا لما أكده أحد مصادر الصحيفة، باتت تمتلك الآن القدرة على الوصول إلى أكثر من 50% من مخزونها من الصواريخ والمنصات الذي كان لديها قبل الحرب.