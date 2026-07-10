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تفاصيل حول الحالة الصحية لمجتبى خامنئي.. "لم يستعد عافيته"
دوليات
2026-07-10 | 03:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
545 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت مصادر إيرانية، أن المرشد الأعلى مجتبى
خامنئي
لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها، في وقت تفرض فيه
الأجهزة الأمنية
قيودا مشددة على تحركاته وظهوره العلني.
وأرجعت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، عدم مشاركة مجتبى في جنازة والده المرشد الأعلى الراحل
علي خامنئي
، إلى إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى حمايته، خوفا من استهدافه في هجوم أمريكي جديد، وسط حالة من التأهب الأمني القصوى التي تشهدها البلاد.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المرشد الأعلى الراحل قد دفن في أقدس مزار في البلاد، وذلك بعد أيام من مواكب جنائزية حاشدة وتجمعات شعبية ضخمة، تزامنت مع تصاعد التوتر مجدداً مع
الولايات المتحدة
، عقب أسابيع من الهدنة الهشة في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.
يُذكر أن مجتبى
خامنئي
كان قد أصيب في الغارة الجوية التي وقعت في 28 شباط الماضي، والتي كانت باكورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على
إيران
، وأسفرت عن استشهاد والده
السيد علي خامنئي
. ومنذ ذلك الحين، اختفى مجتبى عن الأنظار، وسط تضارب الأنباء حول وضعه الصحي وقدرته على إدارة شؤون البلاد، بعد انتخابه مرشداً أعلى في 8 اذار الماضي.
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