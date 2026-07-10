تفاصيل حول الحالة الصحية لمجتبى خامنئي.. "لم يستعد عافيته"

وأرجعت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، عدم مشاركة مجتبى في جنازة والده المرشد الأعلى الراحل ، إلى إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى حمايته، خوفا من استهدافه في هجوم أمريكي جديد، وسط حالة من التأهب الأمني القصوى التي تشهدها البلاد.وفي وقت مبكر من صباح اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المرشد الأعلى الراحل قد دفن في أقدس مزار في البلاد، وذلك بعد أيام من مواكب جنائزية حاشدة وتجمعات شعبية ضخمة، تزامنت مع تصاعد التوتر مجدداً مع ، عقب أسابيع من الهدنة الهشة في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.يُذكر أن مجتبى كان قد أصيب في الغارة الجوية التي وقعت في 28 شباط الماضي، والتي كانت باكورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ، وأسفرت عن استشهاد والده . ومنذ ذلك الحين، اختفى مجتبى عن الأنظار، وسط تضارب الأنباء حول وضعه الصحي وقدرته على إدارة شؤون البلاد، بعد انتخابه مرشداً أعلى في 8 اذار الماضي.