واشنطن تعلن تسهيل عبور 800 سفينة عبر مضيق هرمز

ونقلت " نيوز" عن مسؤول أمريكي، "سهلنا عبور أكثر من 800 سفينة و380 مليون برميل نفط عبر منذ مايو الماضي".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.



ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.