ترامب يتوعد بتدمير ايران بألف صاروخ اذا أقدمت على اغتياله

وقال ، اليوم السبت، إن "الصواريخ جاهزة للإطلاق وموجهة لإيران وسيتبعها إطلاق آلاف أخرى على الفور إذا تحركت حكومتها لتنفيذ تهديدها"، مشيرا الى أن "1000 صاروخ جاهز للإطلاق نحو إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتيالي أو الشروع في هذا الاغتيال".وشدد ترامب على أن "الأوامر صدرت بالفعل والجيش الأمريكي مستعد وقادر على تدمير كل مناطق إيران بشكل كامل خلال عام واحد قابل للتمديد".وتأتي تصريحات ترامب، فيما أفاد تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأمريكية بأن لا خطة إيرانية وشيكة لاغتيال الرئيس ترامب رغم تصاعد التهديدات وأن التحذير الإسرائيلي يستند لتقديرات حول رغبة القادة في .ووفق التقرير، فقد أفادت تقارير استخباراتية بأن المعلومات التي شاركتها مع بشأن تهديدات إيرانية محتملة للرئيس الأمريكي تشير إلى وجود رغبة لدى بعض الأوساط المتشددة في طهران لاستهدافه، دون وجود خطة عملية محددة لتنفيذ ذلك.وتشير تقديرات داخل الاستخبارات الأمريكية إلى أن إسرائيل تحاول التأثير على توجهات من خلال تكثيف مشاركة المعلومات، رغم وجود تحفظات داخل بعض الأوساط الاستخباراتية بشأن دوافع هذه التقارير.وكان ترامب أعلن بوقت سابق أن إيران طلبت مواصلة "المحادثات"، وأن وافقت، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده أوضحت لطهران أن فترة وقف إطلاق النار قد "انتهت".يذكر أن وقف إطلاق النار بين البلدين كان قد دخل حيز التنفيذ في حزيران الماضي بوساطة باكستانية-قطرية، لكنه ظل هشا وسط خلافات حول تفسير بنوده وتنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالملاحة في .