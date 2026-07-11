موجة تقليص الوظائف في الاستخبارات الوطنية الأمريكية

وقال بولت في منشور على منصة إكس: "تعمل الأمريكية بكفاءة وفعالية أكبر من أي وقت مضى، واليوم بدأنا الجولة الثالثة من تقليص أعداد الموظفين الزائدين عن الحاجة أو الذين لا يشغلون وظائف ذات أهمية حيوية، ويتمتع مكتب بمستقبل واعد للغاية، وسيركز على الالتزام بالقانون والنصوص التشريعية".وأفادت شبكة CNN بأن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولت شرع في تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد موظفي الجهاز، في إطار جهود إعادة هيكلة المؤسسة الاستخباراتية.وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الرئيس الأمريكي لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والاستخباراتية وتقليص النفقات الحكومية، وسط جدل متواصل بشأن دور الأجهزة الفيدرالية ونفوذها داخل الدولة الأمريكية.وكان قد صرح في وقت سابق لصحيفة "وول " بأنه أوعز إلى بولت ببدء عملية تقليص حجم الجهاز، معتبرا أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أصبح "متضخما أكثر من اللازم" ويفتقر إلى الكفاءة المطلوبة.