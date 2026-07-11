‏ سماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران

وذكرت الإيرانية ان "دوي انفجارات سمعت شرق دون معرفة مصدرها أو أسبابها".يذكر ان الأميركية عاودت مجددا قصف مناطق في خلال اليومين الماضيين على خلفية اعتداءات إيرانية على 3 سفن في ، الامر الذي دفع الجانب الإيراني بالرد على قواعد أميركية في والكويت والبحرين.