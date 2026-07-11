ثغرة أمنية في طائرة ترامب والعدل تفتح تحقيقاً

ووفق الصحيفة، فإن الصحفيين الخمسة الذين شاركوا في كتابة وكشف هذه التقارير هم: بيجر، ليبتون، أدام غولدمان، ، وجوليان إي. .وتسعى وزارة العدل عبر مذكرات الاستدعاء إلى إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم وتقديم المواد التي بحوزتهم، بهدف تحديد وملاحقة المسؤولين الذين سربوا تلك المعلومات الأمنية الحساسة.وكشف الصحفيون في تقاريرهم المنشورة عبر " تايمز" أن طائرة الرئاسة الجديدة (بوينغ 747-8)، التي استلمها كهدية من قطر، تفتقر إلى منظومة الدفاع الصاروخي القياسية والتحصينات الدفاعية المضادة للصواريخ الحرارية الموجهة المتاحة في الطراز القديم لـ"آير فورس وان".وتسببت هذه الثغرة، بالتزامن مع توترات أمنية وتهديدات إيرانية أثناء وجود في لحضور قمة ، في تدخل جهاز وإجباره على العودة باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة كإجراء احترازي.من جهتها، أدانت إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" المذكرات القانونية التي سلم بعضها من قبل عملاء فيدراليين إلى منازل الصحفيين، ووصف المستشار القانوني للصحيفة ديفيد مكرو، هذا الإجراء بأنه "عمل وقح" يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.