ألمانيا تستعد للانسحاب من العراق

وأضافت المجلة، استناداً إلى إحاطة للجنة الدفاع في البرلمان، أن القوات ستنسحب بحلول نهاية أيلول.وأضافت أن نحو 30 جندياً ألمانياً ⁠موجودون حالياً في المعسكر الذي يقع على مشارف مطار في .وسبق لألمانيا أن قلصت وجود قواتها في الشرق الأوسط بسبب مخاوف أمنية ناجمة عن حرب .