الصحة الإيرانية تعلن حصيلة الغارات الأمريكية: 17 شهيداً و115 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيانٍ مقتضب لها أن "الهجمات الأمريكية الأخيرة أسفرت عن استشهاد 17 مواطناً إيرانياً، من بينهم امرأة واحدة، بالإضافة إلى إصابة 115 آخرين بجروح متفاوتة".وتأتي هذه الحصيلة في أعقاب العمليات الجوية الواسعة التي أعلنت عنها ، والتي استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً، شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب منشآت لوجستية قرب .وتشير هذه الأرقام إلى حجم التأثير الميداني المباشر للضربات التي وصفتها واشنطن بأنها تهدف إلى "تقويض القدرات العسكرية الإيرانية"، في وقت لا تزال فيه الأوساط السياسية تترقب ما إذا كانت ستكتفي بإعلان الخسائر أم أنها ستتخذ خطوات تصعيدية رداً على هذا الاستهداف الذي طال بنية تحتية حساسة.