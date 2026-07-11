رسالة شكر للعراقيين على صاروخ (صورة)

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قدمت القوة الصاروخية بالحرس الثوري، الشكر الى الشعب العراقي على التشييع المهيب للشهيد السيد علي الخامنئي.

واعرب مقاتلو القوة الصاروخية التابعة للحرس الثوري، عن تقديرهم وشكرهم للشعب العراقي باللغة العربية على التشييع المهيب والتاريخي للشهيد السيد الخامنئي.

وخط المقاتلين عبارة "اطلق هذا الصاروخ تعبيرا عن الشكر والتقدير للشعب العراقي على جنازة القائد الكبير الإمام " على احد الصواريخ.