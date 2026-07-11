البنتاغون يكشف عن جسم طائر يغير شكله فوق الشرق الأوسط

ونشر البنتاغون لقطات للجسم الذي يغير شكله وجسمه وسرعته بطريقة تخالف قوانين الطبيعية.واكد ان "الجسم تم رصده فوق الشرق الأوسط".وذكرت الوزارة أن " الأميركية أحالت تقريراً عن الحادثة إلى مكتب حل الشذوذات متعددة المجالات، مرفقاً بمقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ التقطه مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء على متن منصة عسكرية أمريكية"، موضحة ان "الوصف المرفق بالتسجيل أُعد لأغراض إعلامية فقط، ولا يمثل تقييماً تحليلياً أو استنتاجاً تحقيقياً أو حكماً بشأن طبيعة الظاهرة أو صحتها أو أهميتها".وبين أن "الحادثة ما تزال مصنفة ضمن الحالات غير المحسومة، إذ لم تتمكن الجهات الأميركية المختصة من تحديد طبيعتها بشكل قاطع بسبب نقص البيانات المتوفرة".وأظهر تحليل أُنجز باستخدام تقنيات لأحد مقاطع الفيديو التي نشرها البنتاغون تصورًا افتراضيًا للجسم الغامض الذي ظهر في اللقطات الحرارية.وأوضح التحليل أن "اللقطة الحرارية تشير إلى وجود ضوء أو مستشعر في مقدمة الجسم، وهيكل رئيسي يتصل بجزء مركزي، إضافة إلى سفلية ومجموعة أخرى يُرجح أنها مستشعرات أو مصادر إضاءة".كما تضمن التحليل إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للجسم، مع عرضه من زوايا علوية وسفلية وأمامية وجانبية، في محاولة لتقدير شكله المحتمل اعتمادًا على البيانات البصرية المتاحة.وخلص التحليل إلى أن "الجسم لا يشبه الطائرات التقليدية المعروفة"، مرجحًا أنه "قد يكون مركبة متقدمة أو منصة استطلاع، مع التأكيد في الوقت نفسه أن هذا التصور يظل افتراضيًا ويحتاج إلى بيانات إضافية، ولا يمثل دليلًا قاطعًا أو تفسيرًا رسميًا لطبيعة الجسم".