طبيعة الانفجارات التي سمعت شرق طهران

– محلي

كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم السبت، عن طبيعة الانفجارات التي سمعت شرق .



وقالت وسائل اعلام إيرانية ان "أصوات الانفجارات التي سمعت شرقي ، كانت نتيجة عملية مُراقبة للتخلص من المواد المتفجرة".