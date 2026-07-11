سحبه إلى أعماق المياه في ثوانٍ... تمساح يفترس رجلا

هجوم مباغت أمام أعين الحاضرينوبحسب شهود عيان، باغت التمساح المزارع أثناء وجوده بالقرب من المزرعة، وانقض عليه في لحظات خاطفة، قبل أن يجرّه إلى داخل النهر . وحاول عدد من الأهالي ورفاقه التدخل لإنقاذه، لكن سرعة الهجوم حالت دون ذلك.وتشير روايات متداولة إلى أن التمساح خرج من مياه النيل بشكل مفاجئ قبل تنفيذ الهجوم، في مشهد أثار الذهول والخوف بين من كانوا في المكان.ويُعرف التمساح النيلي بأنه من أخطر مفترسات المياه العذبة في أفريقيا، إذ يعتمد على الترقب والكمون تحت سطح الماء قبل الانقضاض بسرعة خاطفة على فريسته، وهو ما يجعل الاقتراب من موائله الطبيعية بالغ الخطورة حتى عندما تبدو المياه هادئة.الخوف يعود إلى جزيرة صايالحادثة المذكورة أعادت إلى الواجهة المخاوف القديمة من تكرار هجمات التماسيح في منطقة السكوت شمال ، ولا سيما جزيرة صاي، التي شهدت خلال السنوات الماضية حوادث مشابهة أودت بحياة عدد من المواطنين.كما نجا طفل العام الماضي بأعجوبة من هجوم تمساح، في واقعة أثارت قلقاً واسعاً بين السكان.جزيرة تاريخية... ومخاطر لا تغيبوتُعد جزيرة صاي ثاني أكبر جزيرة في السودان، وتقع في منطقة النوبة شمال البلاد، على بعد نحو 720 كيلومترا شمال العاصمة ، وتُعرف بتاريخها العريق، لكنها تواجه أيضا تحديات مرتبطة بالحياة البرية على ضفاف النيل.من الأصلة العملاقة إلى التماسيحولم تكن هذه أولى الحوادث التي تثير الرعب في الجزيرة. ففي من العام قبل الماضي، شهدت صاي ظهور ثعابين الأصلة الجبلية الأفريقية العملاقة على ضفاف النيل، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، ودفع عدداً منهم إلى مغادرة المنطقة مؤقتاً خوفاً على حياتهم.دعوات لتحرك عاجلوأثارت الفاجعة موجة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين جددوا مطالبهم للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر التماسيح، وتأمين المناطق الزراعية والسكنية القريبة من النهر.ويعيد الحادث التحذير من خطورة الاقتراب من ضفاف النيل في المناطق التي تنتشر فيها التماسيح، خاصة أثناء أعمال الزراعة والصيد، وسط دعوات إلى تعزيز إجراءات السلامة والتوعية لحماية السكان من تكرار مثل هذه الحوادث المميتة.