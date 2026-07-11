رئيس كوريا الشمالية يعلن الحرب على الفساد

وذكرت وكالة الكورية أن الاجتماع عقد بهدف التحذير مما وصفته بـ"الأعمال المناهضة للثورة والمعادية للاشتراكية"، مع التركيز على قضايا الفساد داخل المؤسسات.وتناول الاجتماع قضية مسؤول عسكري سابق، هو نائب المدير السابق للشؤون التنظيمية في العام للجيش الشعبي، الذي أدانته بتهم تتعلق بالفساد، من بينها إساءة استخدام السلطة وتلقي رشى واختلاس أموال.وأشار كيم إلى خطورة هذه الممارسات، معلنا ما وصفه بـ"حرب شاملة" ضد الفساد والبيروقراطية وسوء استخدام السلطة، داعيا المسؤولين إلى الالتزام بالنزاهة ووضع مصالح الشعب في مقدمة أولوياتهم.ندد الزعيم الكوري الشمالي بممارسات الفساد داخل الجيش، خلال اجتماع مشترك نادر ضم الحزب الحاكم والحكومة والقيادة العسكرية في .