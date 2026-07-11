واشنطن: ليس من صالح ايران استمرار اغلاق مضيق هرمز

ونقلت صحيفة تايمز عن المسؤولين قولهم "إذا لم تصدر بيانا تقر فيه بفتح الممرات في فإن العواقب ليست في صالحها".وأضافوا "على إيران إصدار بيان تعلن فيه التوقف عن إطلاق النار على السفن في المضيق والالتزام به".