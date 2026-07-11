تقرير إسرائيلي: تل أبيب تستعد لضرب منشآت النفط والكهرباء في إيران

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن القوات الإسرائيلية أصبحت جاهزة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف لم تُستهدف في المواجهات السابقة، إذا ما أصدرت القيادة السياسية قرارًا بالمضي في التصعيد.وبحسب التقرير، تشمل الخطط استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، وفي مقدمتها جزيرة خارك، فضلًا عن محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية وشبكات النقل، بهدف زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتقليص قدراته الحيوية.وأضاف المصدر أن هذه الأهداف كانت مدرجة ضمن بنك الأهداف خلال جولات التصعيد السابقة، إلا أن تفاهمات وقرارات مشتركة بين وإسرائيل حالت دون تنفيذ تلك الضربات في ذلك الوقت.