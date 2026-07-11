واشنطن تشترط فتح مضيق هرمز قبل استئناف المفاوضات مع إيران في سلطنة عُمان

ونقلت شبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن طلبت من إصدار بيان رسمي يؤكد أن جميع مسارات مفتوحة أمام حركة الملاحة، وأنها لن تعود إلى استهداف السفن.وأضاف المسؤولون أن تتوقع أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها كما كانت قبل اندلاع الحرب، مؤكدين أن عدم صدور إعلان إيراني بهذا الشأن خلال محادثات السبت "لن يكون يوماً سعيداً بالنسبة لهم"، في إشارة إلى احتمال تعثر المفاوضات.