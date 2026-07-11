إيران تعلن حصيلة ضحايا الضربات الأميركية على 6 مدن

ونقلت وكالة " " الإيرانية عن أن الهجمات الأميركية أسفرت عن مقتل 17 مواطنًا، بينهم امرأة، فيما أصيب 115 آخرون بجروح متفاوتة.وأضافت الوزارة أن الفرق الطبية أجرت حتى الآن 14 عملية جراحية للمصابين، في حين غادر 102 أشخاص المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، بينما لا يزال عدد من الجرحى يتلقون العلاج.وتأتي هذه الحصيلة بعد الهجمات التي نفذتها يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ردًا على استهداف ناقلات نفط في ، في تصعيد جديد للتوتر بين وطهران.