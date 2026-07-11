الصحة العالمية تحذر من تفاقم تفشي الكوليرا ببلد عربي

ويأتي ذلك، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية متفاقمة ونقصا حادا في التمويل، بالتزامن مع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقالت العالمية، إن " ، التي أعلن تفشيها في 27 حزيران الماضي، أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، وتنتشر في عدة ولايات، لا سيما وكردفان، حيث لا يزال وصول فرق الإغاثة والعاملين في القطاع الصحي مقيدا بشدة".وقال ممثل منظمة العالمية في شبل صهباني، خلال مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو من ليبيا: "عادت الكوليرا".وأضاف: "يبلغ معدل الوفيات 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية، ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع".وتعد الكوليرا مرضا سريع الانتشار يسبب الإسهال الحاد، وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم تعالج مياه الصرف الصحي ومياه الشرب بصورة كافية.وأوضحت المنظمة أن "السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدة، فيما يحتاج 21 مليونًا إلى خدمات صحية".وأعرب صهباني عن قلقه "البالغ إزاء الأوضاع في ، عاصمة ولاية شمال ، التي تتعرض لحصار وضغط كبير على منشآتها الصحية، مع صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية بسبب اشتداد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".وحذر من أن "المدينة قد تتحول إلى "نسخة ثانية من الفاشر، أو حتى أسوأ"، في إشارة إلى التدهور الإنساني الذي شهدته مدينة الفاشر في .وفي سياق متصل، حذرت ، امس الجمعة، من أنها لم تتلق سوى 12% من التمويل المطلوب، البالغ 2.7 مليار دولار، لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو 15 مليون شخص في السودان.