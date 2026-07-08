وشددت الخارجية القطرية في بيان رسمي على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات "غير المبررة"، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس. كما دعت إلى استمرار مسار الحوار والعمل على خفض التصعيد، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التوترات المتسارعة التي تشهدها.يُذكر أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع توترات متسارعة في مياه ، وفي وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.