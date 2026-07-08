إسرائيل تستعد لمعركة جديدة ضد إيران.. متى موعدها؟

شهدت المنطقة تصعيدا مع عودة الآلة الحربية الأمريكية لتنفيذ عمليات ضد ، في حين تترقب الرد الإيراني واحتمال توجيه صواريخ نحوها. وفي هذا السياق، صرّح الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق مع قد انتهى من وجهة نظره، وسط حالة تأهب قصوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصف بالانتقال "من الصفر إلى المئة".وفي هذا الإطار، أكد مصدر أمني لموقع "والا" أن لم يقم بتقليص قواته، بل حافظ على نفس التشكيل العسكري الذي كان عليه قبل وقف إطلاق النار. وبناء على اتفاقيات لوجستية توسطت فيها والجيش لصالح الأمريكيين مع الموردين المحليين، ستبقى هذه القوات متمركزة في إسرائيل حتى مطلع عام 2027 على الأقل.على الصعيد الاستخباراتي، تُقدر المؤسسة الدفاعية في إسرائيل أن إيران لا تنوي العودة إلى حرب شاملة، بل تسعى لشراء الوقت وتعظيم أوراقها التفاوضية. ورغم عدم رغبة كبار مسؤولي في الانزلاق إلى قتال شامل، حذرت مصادر أمنية من أن صبر قد ينفد بسبب التصعيد الإيراني المتمثل في الإهانات العلنية، والدعوات لاغتياله، والتهديدات بالانتقام، ومهاجمة ناقلات النفط.في غضون ذلك، كشفت المصادر أن إيران تضغط من وراء الكواليس لإدراج " " ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما يواجه إصرارا ورفضاً إسرائيليا وأمريكيا قاطعا.وقال مسؤول أمني رفيع إن هناك فرصاً كبيرة تُمارس من خلالها ضغوط على "حزب الله" لإظهار مدى معاناة التنظيم. ورغم الضغوط التي يمارسها الحزب على النظام السياسي، فإن لم يتراجع، وهو ثابت ومتمسك برغبته في تعزيز مذكرة التفاهم مع إسرائيل.