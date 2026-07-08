الناتو: ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً وندعوها لاحترام حرية الملاحة في هرمز

وذكر (الناتو) في بيانه الختامي لقمته المنعقدة في العاصمة التركية ، أن "قادة الحلف جددوا التأكيد على ضرورة عدم امتلاك سلاحا نوويا"، داعين إلى "احترام حرية الملاحة في بما ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية".وأشار البيان إلى أن" القادة أعلنوا عن زيادة الإنفاق الدفاعي، مع التعهد بتوسيع القدرات الصناعية العسكرية لدول الحلف، بما يعزز جاهزيته في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة".وفي الشأن الأوكراني، جدد قادة "دعمهم لأوكرانيا، مع الإعلان عن تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، في إطار استمرار الدعم لمواجهة التحديات الراهنة".وأكد البيان "التزام الحلف بتطوير قدراته العسكرية، لاسيما في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، بما يعزز من منظومة الردع والدفاع الجماعي".وشدد القادة على "التزامهم بمبدأ الدفاع المشترك"، مؤكدين أن "أي هجوم على يعد هجومًا على جميع الحلفاء، وفقا لميثاق الحلف".