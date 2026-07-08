ترامب: لست سعيداً بما يفعله الإيرانيون ومن المرجح أن نضربهم بقوة الليلة

وقال ، في تصريحات صحفية: "كل ما نقوم به مع الإيرانيين يهدف إلى منعهم من الحصول على سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن "الأمر لا يتعلق بتغيير النظام، لكننا لا نريد أن يحصلوا على سلاح نووي".وأضاف: "لست سعيدًا بما يفعله الإيرانيون، ومن المرجح جدًا أن نضرب بقوة مجددًا الليلة".وختم بالقول: "سأوجه لهم تحذيرًا صغيرًا، ثم سنضربهم بقوة الليلة، وسنرى كيف ستسير الأمور".