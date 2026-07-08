إسرائيل ترفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران

ونقلت صحيفة عن مصادر قولها ان "التقديرات الحالية تبين أن التوتر الأمني بين وإيران لن يصل إلى حرب شاملة".وأضافت ان "نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث التطورات مع "، مشيرة الى انه "تم رفع حالة التأهب في إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران".وأكد الرئيس الأميركي ، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا كبيرًا على إيران، مرجحًا توجيه ضربات مجددًا إلى إيران هذه الليلة.