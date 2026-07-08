الجيش الإيراني يعلن مقتل 8 جنود جراء الضربات الأمريكية الأخيرة

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان تابعته ، انه "في أعقاب العدوان الإجرامي للجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق في جنوب فجر اليوم، استشهد 8 من رجال والبحرية البواسل التابعين لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عباس وبوشهر، أثناء الدفاع عن الوطن الإسلامي، إثر إصابتهم بمقذوفات العدو".وأضاف ان "الجيش صامد حتى آخر رمق في وجه الأعداء"، موضحا انه "سينتقم لدماء شهداء الوطن الإسلامي من أعداء هذه الأرض".