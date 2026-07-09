الكويت تعترض صواريخ ومسيّرات.. والخارجية تُدين "التصعيد الخطير"

وذكر الجيش في بيانٍ رسمي، أن قوات الدفاع الجوي تعاملت فجر اليوم مع تهديدات جوية مكثفة، مؤكداً "نجاح التصدي واعتراض 3 صواريخ باليستية، وصاروخ جوال، بالإضافة إلى 10 طائرات مسيّرة"، مشيراً إلى أن الدفاعات تمكنت من تحييد هذه الأهداف قبل وصولها إلى أهدافها.وعلى الصعيد الدبلوماسي، أصدرت بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه "بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأراضي ".وشددت الخارجية في بيانها على أن هذه الاعتداءات "تمثل تصعيداً خطيراً يفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين".يأتي هذا التطور الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الأمني، حيث تضع إجراءاتها الدفاعية في حالة استنفار لضمان سلامة الأجواء الوطنية ومنع أي اختراقات قد تؤدي إلى تداعيات أمنية إضافية.