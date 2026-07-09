‏إعلام إيراني: دوي انفجارات في بوشهر جنوب البلاد

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اكدت ، اليوم الخميس، سماع دوي انفجارات في بوشهر جنوبي البلاد.





وذكرت الوكالة انه تم سماع دوي انفجارات في بوشهر جنوبي البلاد، فيما لم يتم تحديد أسباب الانفجارات من الجهات الرسمية لغاية الان.