بلومبرغ: إيران أخرجت 11 مليون برميل من النفط خلال الـ24 ساعة الماضية

وبحسب التقرير، فإن دفعت عدداً من ناقلات النفط إلى الإبحار بشكل متزامن من موانئ التصدير، في محاولة لنقل أكبر كمية ممكنة من الخام قبل أي تطورات قد تؤثر في حركة الملاحة أو صادراتها النفطية.وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية في وتيرة التصدير تأتي في ظل المخاوف من تشديد القيود على حركة الشحن، مع استمرار التوتر بين والولايات المتحدة، وما يرافقه من مخاطر تهدد تدفقات الطاقة عبر المنطقة.ويعد هذا الحجم من الصادرات خلال فترة زمنية قصيرة مؤشراً على سعي إيران لتقليص المخاطر المحتملة على قطاعها النفطي، الذي يمثل أحد أهم مصادر الإيرادات للاقتصاد الإيراني، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية تطورات الأوضاع وتأثيرها في أسعار النفط وإمداداته.