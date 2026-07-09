الصين.. 28 قتيلا بحريق في مصنع للأحذية

اندلع الحريق في مصنع "هويتينغ" للأحذية في مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا (04.00 ت غ). وأرسلت فرق الإطفاء والإنقاذ 183 عنصرا و35 مركبة إلى موقع الحادث، وفقا لوزارة إدارة حالات الطوارئ.قال الرئيس شي في وقت سابق "ينبغي بذل كل جهد ممكن في عمليات البحث والإنقاذ ودعم أسر المتضررين"، مؤكدا ضرورة تحديد سبب الحريق "بسرعة" لضمان محاسبة المسؤولين عنه، بحسب " ".أظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة "سي سي تي في" الحكومية عربات الإطفاء وهي ترش المياه على مبنى متعدد الطبقات، يتصاعد من نوافذه المحطمة دخان رمادي كثيف.أكدت الوزارة أن عمليات إخماد الحريق تتواصل، داعية إلى بذل أقصى الجهود والبحث عن المحاصرين ومعالجة المصابين. أضافت "كما ينبغي التحقيق في سبب الحريق واستخلاص العبر واتخاذ تدابير فعّالة لمنع تكرار حوادث مماثلة".أفادت وكالة شينخوا الرسمية بأن بعض الأشخاص حوصروا داخل المصنع وانقطع التواصل معهم.أطلقت في (تشرين الثاني) حملة للتوعية بمخاطر الحرائق في المباني الشاهقة، بعدما أتى حريق هائل على أبراج سكنية في ، موديا بحياة 168 شخصا.بعد شهر اندلع حريق في مبنى سكني بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين خلف 12 قتيلا.