الحرس الثوري: تدمير هدفين مهمين في الأردن بـ 10 صواريخ بالستية

اكد الإيراني، اليوم الخميس، ان القواعد الأميركية لن تكون بمنأى عن نيراننا إذا تكرر العدوان، مشيرا إلى تدمير قاعدة الأزرق الجوية في بـ10 صواريخ بالستية.





وذكر الحرس انه "في حال تكرار عدوان الجيش الأميركي فإن باقي القواعد الأميركية في المنطقة لن تكون بمنأى عن نيراننا الكثيفة".



واضاف انه "تم تدمير مركز قيادة وسيطرة العدو في وقاعدة "الأزرق" الجوية في بـ10 صواريخ بالستية".