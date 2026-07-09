شاهد القصف الأميركي على محيط مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران (فيديو)

وأظهرت المشاهد المتداولة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان في محيط المطار، وسط سماع دوي انفجارات متتالية.وأفادت تقارير إعلامية بأن الضربات الأميركية طالت منشآت في محيط مطار إيرانشهر ضمن موجة هجمات استهدفت مواقع عدة في جنوب وجنوب شرق .ادناه الفيديو