التعاون الخليجي: ندعو لموقف حازم يضمن حرية الملاحة بهرمز ونحمل إيران مسؤولية الاعتداءات

وذكر المجلس، أن "الهجمات الإيرانية على الملاحة في تهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية".وتابع، أنه "ندعو إلى اتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".وأكمل، أنه "نحمل مسؤولية الاعتداءات ونطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية".