رسمياً.. ترامب يبلغ الشرع ببدء إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

جاء هذا الخطاب بالتزامن مع لقائهما في على هامش قمة (الناتو).وأكد في الخطاب أنه أبلغ رسميا بقراره شطب من القائمة، موضحا أن الكونغرس سيقوم بمراجعة القرار لمدة 45 يوما لتثبيته وجعله نهائيا بحسب القوانين الأمريكية.وأشار ترامب في خطابه قائلا: "لقد وعدت بإزالة جميع العوائق التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريبا جدا ستتمكنون من القيام بذلك أخيرا".وأكد وجود شركات أمريكية مستعدة تماما للاستثمار في سوريا للمساعدة في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، معربا عن تطلعه للأثر الإيجابي للقرار على الشعب السوري، وتعميق الشراكة الثنائية بين ودمشق.وينهي هذا القرار تصنيفا تاريخيا فرضته على سوريا منذ عام 1979. وقد رحبت بالخطوة معتبرة إياها إغلاقا لـ "فصل مظلم" من تاريخ البلاد، ومفتاحا لفتح الباب أمام عودة التعاملات المصرفية وجذب الاستثمارات الدولية لإعادة الإعمار.