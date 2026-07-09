القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً

– دوليات



أعلنت (CENTCOM)، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة غارات جوية واسعة استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً خلال اليومين الماضيين، في تصعيد عسكري هو الأكبر من نوعه في المنطقة، وسط تأكيدات بأن الضربات طالت قدرات عسكرية حيوية.





وأكدت القيادة المركزية أن العمليات استهدفت أيضاً بنية تحتية لوجستية حيوية ممتدة على طول الساحل الإيراني بالقرب من مما يوجه ضربة مباشرة للقدرات الإيرانية في التحكم بالممرات الملاحية الدولية.

وفي تقرير أوردته صحيفة " تايمز" نقلاً عن ، فإن الضربات ركزت بشكل دقيق على مفاصل القوة العسكرية الإيرانية حيث شملت تدمير أنظمة دفاع جوي متطورة ومواقع استراتيجية مخصصة لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة ومنصات إطلاق الصواريخ.وأكدت القيادة المركزية أن العمليات استهدفت أيضاً بنية تحتية لوجستية حيوية ممتدة على طول الساحل الإيراني بالقرب من مما يوجه ضربة مباشرة للقدرات الإيرانية في التحكم بالممرات الملاحية الدولية.