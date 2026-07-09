القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب بشأن الضربات على إيران: رد على قيام طهران بقصف السفن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً

دوليات

2026-07-09 | 08:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً
327 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة غارات جوية واسعة استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً خلال اليومين الماضيين، في تصعيد عسكري هو الأكبر من نوعه في المنطقة، وسط تأكيدات بأن الضربات طالت قدرات عسكرية حيوية.

وفي تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن القيادة المركزية، فإن الضربات ركزت بشكل دقيق على مفاصل القوة العسكرية الإيرانية حيث شملت تدمير أنظمة دفاع جوي متطورة ومواقع استراتيجية مخصصة لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة ومنصات إطلاق الصواريخ.

وأكدت القيادة المركزية أن العمليات استهدفت أيضاً بنية تحتية لوجستية حيوية ممتدة على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز مما يوجه ضربة مباشرة للقدرات الإيرانية في التحكم بالممرات الملاحية الدولية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

القيادة المركزية الأمريكية تعلن

تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً

القيادة المركزية الأمريكية

القيادة المركزية

السومرية نيوز

سومرية نيوز

مضيق هرمز

السومرية

نيويورك

إيران

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
Play
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
Play
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
Play
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Play
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Play
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
Play
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
Play
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
Play
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
Play
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Play
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Play
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
Play
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06

اخترنا لك
شاهد القصف الأميركي على محيط مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران (فيديو)
10:15 | 2026-07-09
للعام الثالث على التوالي.. اسم "محمد" يتصدر الأسماء المواليد الذكور بإنجلترا وويلز
10:09 | 2026-07-09
إعلام إيراني: إطلاق موجة صاروخية نحو القواعد الامريكية في الكويت والأردن (فيديو)
07:07 | 2026-07-09
الكويت تعترض صواريخ ومسيّرات.. والخارجية تُدين "التصعيد الخطير"
05:39 | 2026-07-09
‏إعلام إيراني: دوي انفجارات في بوشهر جنوب البلاد
05:33 | 2026-07-09
رسمياً.. ترامب يبلغ الشرع ببدء إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
05:13 | 2026-07-09

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.