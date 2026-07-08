ترامب: قضينا على الصف الأول والثاني من القيادات الإيرانية وربما سنقضي على الصف الثالث

وقال في تصريح صحفي تابعته ، ان "الغبار النووي مدفون في ولا يستطيع أحد إخراجه غيرنا"، مبينا ان "النفط يرتفع في كل مرة نقصف فيها إيران".وأضاف "دمرنا قدرات إيران العسكرية وقضينا على قادتهم وقدراتهم القتالية منخفضة الآن"، مشيرا الى ان "العملية ضد إيران كانت ناجحة وقواتهم اختفت وأسعار النفط تراجعت".وتابع ان "الإيرانيين يريدون إبرام صفقة لكن لا يدرون كيف يفعلون ذلك وهم مجانين بعض الشيء"، لافتا الى "اننا قضينا على الصف الأول والثاني من القيادات الإيرانية وربما سنقضي على الصف الثالث".