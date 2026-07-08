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دوي انفجارات جنوبي إيران وطهران تعلن التصدي لأهداف معادية
دوليات
2026-07-08 | 15:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,151 شوهد
أفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل قليل، بدوي انفجارات جنوبي
إيران
، فيما أعلنت
طهران
التصدي لأهداف معادية.
وقالت
وكالة مهر
للأنباء في خبر عاجل لها، "دوي انفجار في
بندر
عباس جنوبي
إيران
".
وأضافت "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوبي إيران"، مشيرة الى "دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي إيران".
وكشفت وكالة مهر، عن "غارات استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار جنوب شرقي إيران"، مضيفة "الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر جنوبي إيران لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية".
الى ذلك، أكد التلفزيون الإيراني، "دوي 8 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية"، مضيفا "دوي 3 انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد، ودوي انفجارين في
جزيرة أبو موسى
جنوبي البلاد".
وكان
الجيش الأمريكي
أعلن، أمس الثلاثاء، عن بدء تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران.
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