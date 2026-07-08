دوي انفجارات جنوبي إيران وطهران تعلن التصدي لأهداف معادية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل قليل، بدوي انفجارات جنوبي ، فيما أعلنت التصدي لأهداف معادية.



وقالت للأنباء في خبر عاجل لها، "دوي انفجار في عباس جنوبي ".

وأضافت "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوبي إيران"، مشيرة الى "دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي إيران".

وكشفت وكالة مهر، عن "غارات استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار جنوب شرقي إيران"، مضيفة "الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر جنوبي إيران لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية".

الى ذلك، أكد التلفزيون الإيراني، "دوي 8 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية"، مضيفا "دوي 3 انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد، ودوي انفجارين في جنوبي البلاد".

وكان أعلن، أمس الثلاثاء، عن بدء تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران.