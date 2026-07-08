الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات إضافية ضد إيران

أعلن ، الأربعاء، عن شن ضربات إضافية ضد .

وقالت ، "بدأنا شن ضربات إضافية ضد لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في ".

وأضافت "نوجه الضربات على إيران بناء على توجيه للقوات المسلحة "، محملة "إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء اليوم الأربعاء، بدوي انفجارات جنوبي إيران.