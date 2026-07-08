مصدر عسكري إيراني: سنستهدف قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة

وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية نقلا عن عن مصدر عسكري أن "الوحدات الصاروخية وسلاح المسيّرات سيبدآن خلال دقائق عمليات واسعة النطاق لاستهداف قواعد في المنطقة".

من جانبه، حذر رئيس لجنة في ، قائلا "على الأمريكيين أن يعلموا أننا سنوجه لهم ردا حاسما وقاسيا، وسنحرمهم من الأمن أينما كانوا في العالم".



ويأتي ذلك بعد انفجارات دوت في مناطق عدة بإيران، جراء هجمات أمريكية جديدة، حيث أعلنت أنها بدأت، بتوجيه من للقوات المسلحة بشن ضربات إضافية ضد ، "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في "، بحسب القيادة.