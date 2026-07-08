باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى الالتزام بتفاهم "إسلام آباد"

وقالت في بيان "تحث باكستان جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتهم المتبادلة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد"، داعية "كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".وكان ⁠ترامب قد صرح في ⁠وقت سابق من ⁠اليوم الأربعاء، بأن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع قد انتهى بعد هذه الهجمات.وقال في تصريحات للصحفيين من ، إن الإيرانيين "يقفون وراء المشكلات في المنطقة"، مضيفا أن "أهدرت الكثير من الوقت" في التعامل مع ، وأكد مجددا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.لكن ترامب استبعد اندلاع مواجهة عسكرية مجددة مع إيران، واصفا قادة طهران الحاليين بأنهم أصبحوا "أكثر عقلانية"، ومدافعا في الوقت نفسه عن استراتيجية إدارته السابقة تجاههم.