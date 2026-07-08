ترامب بشأن الضربات على إيران: رد على قيام طهران بقصف السفن

اعتبر الرئيس الأمريكي ، أن الضربات على جاءت ردا على قيام بقصف السفن بالأمس.

وقال في تعليق عن الضربات على ، "هذا رد على قيام بقصف السفن بالأمس وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير".

وأضاف "أنا الرقم واحد على قائمة المستهدفين من طرف إيران قبل أي شخص آخر"، مردفا "إيران استهدفت 3 قوارب وليس 2 وأي هجوم مستقبلي سنرد عليه بقوة أكبر بكثير".

وأعلن ، الأربعاء، عن شن ضربات إضافية ضد إيران، مضيفا أن هدف الضربات "تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في ".