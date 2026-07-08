نائب ترامب: الرئيس يحتفظ بخيارات عديدة حول إيران

كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الأربعاء، أن يحتفظ بخيارات عديدة حول ، مهددا برد عسكري إذا حاولت إيران إغلاق .

وقال فانس في كلمة له، "إذا قصف الإيرانيون السفن في هرمز سنرد بقوة"، مضيفا "أبرمنا اتفاقا مع الإيرانيين ونحن نتمتع بأقصى درجات القوة".

ولفت الى أن "الرئيس يحتفظ بخيارات عديدة حول ولن أخبركم ما سيحدث الليلة بالتحديد"، مردفا "الرئيس ترامب يحتفظ بخيارات عديدة حول إيران ولن أخبركم بما سيحدث الليلة بالتحديد".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي، "إيران وعدت بالتوقف عن استهداف السفن لكن ما حدث قبل 24 ساعة هو أنهم عادوا لإطلاق النار"، مضيفا "إيران التزمت وحسنت سلوكها لمدة أسبوع تقريبا لكنها عادت لاستهداف السفن".

وشدد أنه "يجب على إيران أن تدرك أن الرئيس ترامب قال إن سيظل مفتوحا"، مؤكدا "إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز فستواجه ردا عسكريا أمريكيا".

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متصاعدا، مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل أي مسار تفاوضي بين البلدين، في ظل تبادل التحذيرات والتصريحات الحادة عقب المواجهات العسكرية الأخيرة في المنطقة.



