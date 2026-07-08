واشنطن تخطر قادة الكونغرس بقرارها إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قوله ان " اخطرت قادة بقرارها إلغاء تصنيف دولة راعية للإرهاب".وأضاف ان " ابلغ الرئيس السوري بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائيا".وكان الرئيس الأمريكي قد اكد في وقت سابق من اليوم، ان "حكومته قد تقوم برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرا الى ان "سوريا يمكن أن تساعدنا بشأن موضوع ".