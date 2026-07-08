تزامنا مع تشييع جثمانه.. إيران تنشر مشاهد لأول مرة لمقر السيد الخامنئي بعد القصف

وعلقت الوكالة على المقطع المصور، في منشور على "إكس"، اليوم الأربعاء، بالقول، إن هذه "مشاهد تُنشر للمرة الأولى من مكتب قائد الإسلامية، الإمام ، سره، بعد الهجمات الأمريكية والصهيونية".واستشهد في أول يوم من الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على ، التي بدأت في 28 شباط الماضي.وبدأت إيران مراسم لتشييع المرشد الراحل، حيث سُجّي نعش ، وأفراد من عائلته قضوا معه، في المصلّى اعتبارًا من الجمعة.وخُصص اليوم الأول لإلقاء الوفود الرسمية التحية عليه، بينما بدأت المراسم الشعبية السبت، مع توافد جموع لإلقاء نظرة الوداع على نعشه وأفراد عائلته.